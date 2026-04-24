Slušaj vest

Ustavni sud Crne Gore doneo je privremenu meru kojom je obustavljeno izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država, Ričarda Henrija Vola, dok se ne ispita da li su sudovi pravilno procenili rizik od smrtne kazne ili doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta u slučaju njegovog izručenja.

„Ustavni sud je obavešten da je podnosilac ustavne žalbe zatražio privremenu meru zabrane izručenja i od Evropskog suda za ljudska prava, koji postupa u skladu sa načelom supsidijarnosti, odnosno nakon što pojedinac iscrpi sva pravna sredstva koja su mu bila na raspolaganju u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, Viši sud u Podgorici odobrio je izručenje radi vođenja krivičnog postupka za dva krivična dela zavere radi izvršenja zločina.

„Istovremeno, odbio je izručenje radi vođenja postupka zbog sumnje da je izvršio dva ubistva iz finansijske koristi, ocenivši da su za ta dela u pravnom sistemu SAD zaprećene smrtna kazna ili doživotni zatvor bez uslovnog otpusta, čime bi izručenje moglo dovesti do povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima. Odluku Višeg suda potvrdio je Apelacioni sud, odbivši žalbu kao neosnovanu“, ocenjuju u saopštenju.

Podnosilac ustavne žalbe navodi da ograničenje izručenja na krivična dela zavere u praksi ne bi imalo stvarni efekat, jer bi pred nadležnim sudom u Kaliforniji bio vođen jedinstven postupak u kojem bi kazneni okvir bio određen i optužbama za ubistvo, što bi ga, kako se navodi u saopštenju, moglo izložiti riziku od smrtne kazne ili doživotnog zatvora.

„Obustavom izručenja Ustavni sud nije zauzeo konačan stav o osnovanosti ustavne žalbe, već je privremenom merom izručenje samo suspendovao, jer bi u slučaju da bude izručen a njegova ustavna žalba kasnije bude prihvaćena, nastupile neotklonjive štetne posledice, pa zaštita njegovih ljudskih prava ne bi bila delotvorna. Privremena mera obustave izručenja SAD ostaje na snazi do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi, koja se razmatra kao prioritetna“, zaključuje se u saopštenju Ustavnog suda.