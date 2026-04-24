Slušaj vest

Trogodišnje dete iz Podgorice poginulo je večeras u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 21.00 čas u Sutomoru, saopšteno je CdM-u iz Uprave policije.

Prema prvim nezvaničnim informacijama dete, rođeno 2022. godine, u jednom trenutku je istrčalo na magistralu tako što se prilikom izlaska iz autobusa istrglo iz ruku svoje majke, nakon čega je došlo do tragičnog udara vozila.

Nakon nesreće dete je hitno transportovano radi ukazivanja lekarske pomoći, ali je, nažalost, podleglo teškim povredama.

Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi, saobraćaj na magistralnom putu Sutomore – Petrovac bio je blokiran.

Kurir.rs/CDM

