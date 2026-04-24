Slušaj vest

Ova odluka, koja direktno utiče na tržište rada u regionu, izazvala je oštre polemike između vlasti i opozicije, prenose mediji.

- Izmena Zakona o radu kojom se starosna granica vraća sa 66 na 67 godina stupa na snagu. Time se izašlo u susret zahtevima sindikata i potrebama tržišta rada - rekao je poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković.

Nurković, potpredsednik Skupštine, istakao je da je osnovni motiv za pomeranje granice bio upravo odgovor na zahteve sindikata i potrebe tržišta rada.

- Taj motiv je na kraju opredelio sve nas koji smo to podržali u parlamentu. Zakon o radu odnosi se na privredna društva i sve javne ustanove, osim javne uprave, i smatram da se donekle izlazi u susret sindikatima, ali i potrebama tržišta rada - naveo je.

Dodao je i da će ova mera pomoći u ublažavanju nedostatka lekara u bolnicama i domovima zdravlja.

Opozicija: Sledi dalje podizanje starosne granice

U opoziciji smatraju da će posledice biti drugačije. Nikola Milović iz DPS-a tvrdi da se ostvaruju ranija upozorenja njegove stranke.

- Povećanje plata bez rasta produktivnosti vodi inflaciji i neravnoteži u funkcionisanju Fonda PIO. U takvoj situaciji, svake godine će se povećavati starosna granica za odlazak u penziju - rekao je Milović.

Prema njegovim rečima, građani mogu očekivati dalje produžavanje radnog veka.

Demografski pritisci i rast troškova

Milović je ukazao i na problem starenja stanovništva.

- Kako starimo, osim povećanja starosne granice, rastu i troškovi zdravstvenog sistema. To znači veći deficit u Fondu PIO i Fondu zdravstva, veće troškove i duži radni vek - naglasio je.

Kritike: Politička, a ne ekonomska odluka

Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu ocenila je da izmene zakona imaju pre političku nego ekonomsku pozadinu.

- Ova iznenadna izmena, koja je prošla gotovo nezapaženo, verovatno je povezana sa namerom da se sudijama omogući odlazak u penziju sa 67 godina. Interes Vlade bio je veći u tom pravcu nego da omogući svim radnicima da rade do te dobi - rekla je.

Početak primene zakona