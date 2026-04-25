Službenici Uprave policije su, u saradnji i koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, podneli krivičnu prijavu protiv rukovoditeljke Filijale za građanska stanja i lične isprave u Zeti zbog zloupotrebe službenog položaja.

Zbog sumnje da je izvršila navedeno krivično delo, krivična prijava je podneta protiv S.P. (59).

„Ona je ovo delo, kako se sumnja, izvršila na način što je u julu 2022. godine jednom licu – članu organizovane kriminalne grupe, izdala odobrenje za nabavku vatrenog oružja i na taj način mu pribavila korist budući da mu je omogućila da suprotno zakonu, na osnovu dozvole za nabavku vatrenog oružja postane vlasnik pištolja i dobije oružni list sa rokom važenja do 2033. godine”, navodi se u saopštenju.

Dakle, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odeljenja za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih dela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, podneli su krivičnu prijavu protiv S.P. koja je, kako je saopšteno, iskorišćavajući svoj službeni položaj ili ovlašćenje, drugom pribavila korist na način što je po prijemu zahteva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja od strane jednog pripadnika organizovane kriminalne grupe, suprotno Zakonu o oružju i opštim uslovima za izdavanje odobrenja za nabavku oružja kategorije B, fizičkom licu dala odobrenje i na taj mu način omogućila da postane vlasnik vatrenog oružja – pištolja marke HS.