Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli krivične prijave protiv dve maloletnice starosti 16 godina, zbog sumnje da su počinile krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje na štetu maloletnice stare 14 godina.

Odeljenju bezbednosti Podgorica je juče prijavljeno da je 25. aprila 2026. godine, u portunu jedne zgrade na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, došlo do tuče u kojoj je jedna maloletnica fizički napala drugu, te da je ceo događaj snimljen mobilnim telefonom i kao video-snimak prosleđen putem društvene mreže Snapchat.

Policijski službenici su identifikovali učesnice događaja, dve maloletnice starosti 16 godina.

„Sumnja se da je prvoprijavljena maloletnica, stara 16 godina, počinila krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje, na način što je 25. aprila, oko 22 časa, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici remetila javni red i mir i vršila nasilje nad oštećenom maloletnicom starom 14 godina, tako što ju je, nakon kraće verbalne rasprave, oborila na betonsku podlogu, a zatim joj zadala više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela, usled čega je oštećena zadobila telesne povrede“, navode u saopštenju policije.

Kako dodaju, ona je potom istog dana, nakon fizičkog napada, sa svog telefona i preko svog naloga na društvenoj mreži Snapchat prosledila drugom maloletnom licu video-snimak fizičkog napada na oštećenu.