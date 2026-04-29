“Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni J. K. iz Rožaja, 27. aprila, oko 00.45 časova, u mestu Rasadnik, Opština Rožaje, pretio službeniku policije A.N. koji je vršio službenu radnju kontrole i regulisanja saobraćaja, tako što mu je upućivao reči da će ga zaklati, ubiti, da će ga zapamtiti kada skine uniformu i da će mu platiti kad-tad. Postupak izviđaja je u toku”, naveli su iz Tužilaštva.