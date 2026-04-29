Rožajcu J. K. (39) je, posle saslušanja, Osnovno državno tužilaštvo odredilo zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je pretio smrću policajcu A.N.

Rožajsko ODT je saopštilo da je tamošnja policija, po njihovom nalogu, uhapsila osumnjičenog J. K. zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

“Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni J. K. iz Rožaja, 27. aprila, oko 00.45 časova, u mestu Rasadnik, Opština Rožaje, pretio službeniku policije A.N. koji je vršio službenu radnju kontrole i regulisanja saobraćaja, tako što mu je upućivao reči da će ga zaklati, ubiti, da će ga zapamtiti kada skine uniformu i da će mu platiti kad-tad. Postupak izviđaja je u toku”, naveli su iz Tužilaštva.

(Kurir.rs/Borba.me)

Ne propustiteCrna GoraSUMNJA SE DA SU POMOGLI MEDENICI DA POBEGNE: Podgorička policija uhapsila dve osobe
Crna GoraPOTPREDSEDNIK SKUPŠTINE CG UČESTVOVAO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! Poznat po sramnoj provokaciji, pogledajte snimak sa mesta sudara (VIDEO)
Crna GoraUZNEMIRUJUĆI SNIMAK! "Pokosio" majku koja je gurala bebu u kolicima na PEŠAČKOM! Stravična saobraćajna nesreća u Ulcinju
Crna GoraMIRJANA PAJKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR O VEZI SA KAVČANINOM DRECUNOM: "Više puta sam osetila da mi je život ugrožen" - Evo šta je rekla o eksplicitnim snimcima
