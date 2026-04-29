Predsednik Pokreta za promene Nebojša Medojević objavio je na društvenoj mreži X oštru poruku u kojoj iznosi niz optužbi na račun državnih institucija, tužilaštva i crnogorskog premijera Milojka Spajića.

"Crnogorsko tužilaštvo i sudovi i dalje zaobilaze korupciju u vlasti i kažnjavaju birače protiv korupcije. Isto kao u vreme DPS!! Spajić, umesto da je u zatvoru, on preko sudova progoni svoje kritičare!! I posle Mila, Milo-jko", naveo je Medojević.

U cilju sprečavanja štetnih posledica po imovinu i interese države od decembra 2020. godine, Medojević navodi da je razotkrio, kako tvrdi, više koruptivnih transakcija koje povezuje sa Spajićem:

  • Nezakonito i protivustavno zaduživanje države od 750 miliona evra bez odluke Skupštine
  • Korupciju od 5 milona evra koje nisu uplaćene u budžet nakon zaduženja od 750 miliona evra
  • Šteta za državu od 4 milona evra kroz otkup ugovora o izgradnji puta Meljine–Petijevići
  • 16 miliona američkih dolara štete od kupovine dva, već kupljena aviona za To Montenegro
  • Nastavak šverca 960 tona cigareta u maju 2021, o čemu, kako navodi, postoje dokazi u Skaj prepiskama
  • Tajna kupovina stana u Beogradu na vodi i vile u Muo od 2 mil EUR
  • Nezakonito favorizovanje privilegovanih kompanija tokom privremenog finansiranja
  • Uloga međunarodnog prevaranta i perača novca Džordža Kotrela u finansiranju kampanje PES
  • Šema navodne međunarodne prevare sa kriptovalutama sa Do Kvonom
  • Korupcijske šeme oko međudržavnih sporazuma sa UAE i Alabarom

Medojević dalje tvrdi da, umesto da premijer Spajić snosi odgovornost, kako navodi, pravosudni organi vode postupke protiv njega zbog iznošenja, kako tvrdi, "istina o visokoj korupciji".

On ocenjuje da tužilaštvo i sudovi štite, kako kaže, korumpirane funkcionere vlasti, a proganjaju borce protiv korupcije, te dodaje da je, prema njegovim rečima, politički uticaj na pravosuđe jedan od ključnih problema države.

(Kurir.rs)

