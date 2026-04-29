Slušaj vest

Na obali reke Cijevne danas je izbegnuta nezamisliva tragedija. Zahvaljujući hrabrosti nepoznatog čoveka, jedan dečiji život je spašen.

Kako je objavljeno na Facebook stranici Roditelji.me, jedan dečak (11) izašao je iz dvorišta i ušao u reku.

Čovek, koji se zatekao u blizini, bez razmišljanja je skočio u hladnu vodu i izvukao dete koje se davilo.

U metežu i šoku koji su usledili, identitet ovog heroja je ostao nepoznat.

Zna se samo da je reč o stranom državljaninu.

Porodica želi da ga pronađe i zahvali mu.“Ako ste bili na Cijevni danas, ako ste videli ovaj događaj, ako poznajete osobu koja je spasila detetu život ili imate bilo kakvu informaciju – javite nam se u inbox ili u komentarima. Podelite objavu - možda baš neko iz vaše mreže zna ko je ovaj čovek”, pozivaju iz tog Udruženja.