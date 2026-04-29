Dečak (12) tragično je stradao večeras na Cetinju.

Kako se nezvanično saznaje, dečak je sa nekoliko drugova igrao fudbal u balonu na Starom igralištu kada je na njega pala konstrukcija gola.

Dečak je sa teškim povredama glave prevezen na ukazivanje lekarske pomoći. Nažalost, napori lekara da mu spasu život bili su uzaludni i dečak je nakon nekoliko sati podlegao povredama.

Nadležni ispituju pod kojim okolnostima je došlo do tragedije.

Kurir.rs/Pobjeda/Dan

Ne propustitePlanetaDEČAK (12) POGINUO U DŽAKUZIJU U HOTELU! Jedan pokret bio je koban po mališana: Tragedija potresla Italiju
Italija dečak
Bosna i HercegovinaMRTAV PIJAN USMRTIO DEČAKA (12) NA PUTU! Mališan ODLETEO u jarak pored puta od siline udara, nije mu bilo spasa: Evo koliku kaznu mu je odredio sud!
bih.jpg
HronikaOTKRIVENO ŠTA JE VOZAČ KOMBIJA RADIO SAMO 15 MINUTA PRE TRAGEDIJE: Prvi krenuo auto sa devojčicama, za njim i kombi sa dečacima NIKOM NIJE JASNO ŠTA SE DOGODILO
1720259685hitnapomocilustracija.jpg
HronikaDVOJICA MALIH DŽUDISTA NA INTENZIVNOJ: Najnovije informacije o dečacima povređenim u strašnoj nesreći kod Novog Sada, jedan drug (16) poginuo na mestu
policija.jpg