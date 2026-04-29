Tragična nesreća na Cetinju: Dečak (12) poginuo kada je na njega pala konstrukcija gola dok je igrao fudbal.
TRAGEDIJA NA CETINJU! Dečak (12) poginuo dok se igrao sa drugovima: Na njega pala konstrukcija gola
Kako se nezvanično saznaje, dečak je sa nekoliko drugova igrao fudbal u balonu na Starom igralištu kada je na njega pala konstrukcija gola.
Dečak je sa teškim povredama glave prevezen na ukazivanje lekarske pomoći. Nažalost, napori lekara da mu spasu život bili su uzaludni i dečak je nakon nekoliko sati podlegao povredama.
Nadležni ispituju pod kojim okolnostima je došlo do tragedije.
Kurir.rs/Pobjeda/Dan
