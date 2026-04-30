Premijer Crne Gore Milojko Spajić je najavio da će se rekonstrukcija Vlade biti uskoro i da mu je prihvatljivo da predsednica Skupštine Podgorice Jelena Borovinić Bojović postane potpredsednica Vlade.

"Imam sjajno mišljenje o gospođi Borovinić-Bojović. Ona je prihvatljiva u svakom trenutku, međutim rekonstrukcija će se desiti onog trenutka kada o tome budem obavestio javnost. A to će biti vrlo brzo", rekao je Spajić, odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini Crne Gore.

Medji su nedavno objavili da bi predsednica Skupštine Glavnog grada i nekadašnja ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović mogla postati potpredsednica Vlade zadužena za zdravstvo.

Spajić je danas govoreći poslanicima o drugim temama kazao tokom "Premijerskog sata" da će u najkraćem roku naći rešenje za otkup viškova mleka.

Na javni poziv Ministarstva poljoprivrede za skladištenje i preradu tržišnih viškova mleka, što bi se finansiralo sa 30 centi po litru, do danas se nije prijavila nijedna kompanija, saopšteno je danas.

"Do danas se nijedna kompanija nije prijavila na javni poziv, niti je tražila dozvolu za izvoz, a razloge treba tražiti kod prerađivačke industrije", piše u saopštenju Ministarstva.