Policija je uhapsila dve osobe A.N. i E.A. iz Gusinja zbog sumnje da su konzumirali marihuanu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, sumnja se da je E.A. omogućio korišćenje marihuane A.N., dok je A.N. stavio na raspolaganje svoje putničko motorno vozilo u kojem su konzumirali drogu.

"A.N. i E.A. su u zakonom predviđenom roku privedeni uz krivične prijave postupajućem tužiocu na dalju nadležnost. Sprečavanje, otkrivanje i procesuiranje svih oblika zloupotrebe opojnih droga će i u narednom periodu biti jedan od fokusa postupanja službenika Regionalnog centra bezbednosti “Sever”", piše u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

