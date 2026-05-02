UHAPŠEN PO INTERPOLOVOJ POTERNICI: Muškarac sa Cetinja "pao" u Švajcarskoj, sumnjiči se za ovo krivično delo
U Švajcarskoj je u četvrtak uhapšen državljanin koji se potražuje na međunarodnom nivou od strane NCB Interpol-a Podgorica, piše u saopštenju Uprave policije.
„Naime, slobode je lišen P.Ć. (32) sa Cetinja, državljanin Crne Gore koji se potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora izrečene od strane Osnovnog suda u Bijelom Polju. On je osuđen na kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog dela falsifikovanje isprave“, piše u saopštenju.
Sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Švajcarske u cilju realizacije njegove ekstradicije.
Kurir.rs/RTCG
