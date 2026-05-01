Crna Gora
SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD NIKŠIĆA, IMA POVREĐENIH: Izvršen uviđaj, policija uhapsila vozača
Slušaj vest
U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na putu Nikšić – Risan povređena je jedna osoba, dok je F.F. uhapšen, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću.
Kako su naveli, u nezgodi, u kojoj je učestvovalo putničko vozilo, povređen je saputnik.
„Uviđaj je izvršio dežurni tužilac u prisustvu veštaka saobraćajne struke i službenika policije“, dodaju iz nikšićkog ODT-a.
Po nalogu dežurnog tužioca, uhapšen je F.F. zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštili su iz ODT-a.
Kurir.rs/RTCG
Reaguj
Komentariši