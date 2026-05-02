Dvanaestogodišnji dečak sa Cetinjapreminuo je u Kliničkom centru Crne Gore od posledica teških povreda koje je zadobio tokom nesreće na sportskom terenu, dok nadležni organi i dalje utvrđuju sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Preminuli dečak Jovan Knežević Foto: Mitropolija.com

Prema dostupnim informacijama, dečak je sa vršnjacima igrao fudbal u balonu na Starom igralištu, u blizini Njegoševog parka na Cetinju, kada je na njega pala konstrukcija gola.

Nesreća se dogodila u popodnevnim satima i izazvala veliku uznemirenost među građanima. Nakon incidenta, dečak je hitno prebačen u Klinički centar Crne Gore, gde su lekari pokušali da ga spasu, ali je, nažalost, podlegao zadobijenim povredama.

Sahrana dečaka Jovana Ostoje Kneževića na Cetinju

Nadležne institucije trenutno rade na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije, uključujući stanje i bezbednost sportske opreme na terenu. Prema nezvaničnim saznanjima, nastradali dečak je sin protojereja Ostoje Kneževića sa Cetinja.

Dvanaestogodišnji dečak, koji je preminuo nakon što je na njega pala konstrukcija gola, sahranjen je juče na groblju kod manastira Kosijerevo.