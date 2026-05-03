Pet osoba uhapšeno je u petak zbog prekoračenja brzine, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, službenici Mobilne jedinice saobraćajne policije sprovode pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja, sa posebnim fokusom na prekoračenje brzine i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore.

„Na auto-putu “Princeza Ksenija” su kontrolisana i sankcionisana tri vozača iz Podgorice zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine: A.I. (26) koji je upravljao vozilom brzinom od 189 km/h, H.A. (19) koji se kretao brzinom od 186 km/h, i G.M. (27) koja je upravljala vozilom brzinom od 183 km/h, na deonici puta gde je ograničenje 100 km/h“, piše u saopštenju.

Na putnom pravcu Podgorica – Danilovgrad sankcionisana su dva vozača iz Nikšića zbog počinjenih težih prekršaja: H.C. (35) koji je upravljao vozilom brzinom od 169 km/h na delu puta gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 80 km/h, a testiranjem je utvrđeno i da je vozio pod dejstvom alkohola u organizmu, kao i M.J. (19) koji je upravljao vozilom brzinom od 181 km/h na istoj deonici puta.

