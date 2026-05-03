Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Centar“ su u petak na teritoriji Podgorice, Danilovgrada i Cetinja sproveli akciju kontrole učesnika u saobraćaju i ugostiteljskih objekata, operativno interesantnih osoba i članova OKG, sa posebnim fokusom na lociranje i hapšenje međunarodno traženih osoba.

Navedene aktivnosti su realizovane u petak, u vremenskom periodu od 20.00 do 00.00 časova.

„Službenici kriminalističke policije, u cilju pronalaska članova jedne organizovane kriminalne grupe, kao i lociranja i lišenja slobode međunarodno traženih lica za kojima je Crna Gora raspisala poternice zbog teških krivičnih dela, izvršili su preglede i pretrese objekata na više lokacija koje koriste lica LJ.M., N.B., P.M., M.Đ., V.V., V.V., I.M. i L.G. i sa njima povezana lica“, saopštili su iz Uprave policije.

Sprovedene su pojačane kontrole saobraćaja te očuvanja stabilnog javnog reda i mira, mini-blokade i racije u ugostiteljskim objektima, kao i pregled vozila, vozača i stranih državljana.

„Sprovedenim kontrolama u saobraćaju izvršen je pregled 147 vozila i vozača, a lišeno je slobode sedam lica zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Podneto je 11 prekršajnih prijava i izdato 42 prekršajna naloga. Izvršene su racije u 10 ugostiteljskih objekata i 5 objekata za igre na sreću, u kojima je izvršena kontrola i pregled 231 lica“, navode iz Uprave policije.

U ovim aktivnostima kontrolisano je i 26 operativno interesantnih lica.

Uhapšen je i jedan državljanin Republike Turske, za kojeg je utvrđeno da nema prijavljen boravak u Crnoj Gori, shodno Zakonu o strancima, te je predat na dalju nadležnost inspektoru za strance.

„Prilikom racije u jednom ugostiteljskom objektu u Podgorici, kod lica N.G. (30) i A.K. (30) pronađeno je više pakovanja sa sadržajem kokaina“, navodi se.

A.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, dok je protiv N.G. podneta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.