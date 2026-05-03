Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv šest osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije i krivičnih dela u vezi sa neovlašćenom proizvodnjom i prometom opojnih droga, saopšteno je iz te institucije.

Optužnica je, kako navode, nakon završene istrage, predata Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, a obuhvata okrivljene D.K., D.B., T.C., A.P., D.S. i R.P.

Kako se navodi, svim okrivljenima na teret se stavlja krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, dok se D.K. i D.B. dodatno terete za dva krivična dela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

Okrivljeni T.C. i A.P. terete se i za po jedno krivično delo iz iste oblasti. Iz Specijalnog državnog tužilaštva je saopšteno da je u optužnici predloženo produženje pritvora za A.P., D.S. i R.P.