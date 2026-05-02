Tokom pojačanih kontrola saobraćaja prethodnih dana, najteži prekršaj zabeležen je na putnom pravcu Podgorica – Danilovgrad, gde je vozač iz Nikšića uhapšen zbog bahate i opasne vožnje.

Kako je saopštila policija, H.C. (35) upravljao je vozilom brzinom od čak 169 kilometara na sat na delu puta gde je maksimalno dozvoljeno 80 km/h, a dodatnom kontrolom utvrđeno je i da je bio pod dejstvom alkohola.

Zbog kombinacije dva najteža prekršaja, ekstremnog prekoračenja brzine i vožnje u alkoholisanom stanju, ovaj vozač je odmah lišen slobode.

Pijan jurio skoro 170 na sat gde je dozvoljeno 80 Vozač iz Nikšića završio iza rešetaka Foto: UP Crne Gore/Rina

U istoj akciji sankcionisano je još nekoliko vozača zbog prekoračenja brzine, ali ovaj slučaj izdvojio se kao najopasniji po bezbednost u saobraćaju.

Iz policije poručuju da će kontrole biti dodatno pojačane tokom vikenda, sa ciljem da se spreče ovakvi incidenti i zaštite učesnici u saobraćaju.

Kurir.rs/Rina