Četrdesetogodišnji muškarac je poginuo u nesreći na Skadarskom jezeru, nakon što se plovilo prevrnulo u Plavničkom kanalu.

Jedna osoba koja se nalazila u plovilu je povređena, a za trećom se traga.

Ovo je "Vijestima" nezvanično rečeno iz Policijske uprave, navodeći da se nesreća dogodila oko 18:10 časova.

- Došlo je do nezgode - prevrtanja plovila. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula - rekla je UP.

Objasnili su da se radi o četrdesetogodišnjem muškarcu.

- Jedna osoba je povređena i prijavljena je Urgentnom centru KBC, dok se traga za trećom osobom za koju se sumnja da je bila u istom plovilu. Istraga je u toku - rekla je UP.

Navode da je o nesreći obavešten nadležni tužilac.

- Uzrok smrti trenutno nije poznat - rekli su.

Kurir.rs/Vijesti

