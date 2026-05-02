Prava debata povela se na društvenim mrežama nakon što je otkriveno da je jedna državljanka Nemačke u Budvi izgubila novčanik, a nakon što se pošteni pronalazač javio, istog je častila — čokoladom! Ipak, nije čokolada ono što je izazvalo debatu, već ponašanje Nemice kada je saznala da je novčanik pronađen, pa sve do preuzimanja svojih dokumenata i novca...

Naime, kako piše "Slobodna Dalmacija", na društvenim mrežama je nedavno objavljeno da je u Budvipronađen novčanik s novcem, ličnim dokumentima i bankovnim karticama turistikinje iz Nemačke.

Objavu je videla njena ćerka, koja je kontaktirala administratore stranice "Glas Dijaspore", pa je preko njih uspostavljena veza između pronalazača i vlasnice novčanika. Reč je o klasičnoj situaciji modernog doba — izgubljena stvar, javni apel i brza mobilizacija ljudi putem interneta kako bi se predmet vratio vlasniku.

Pronalazač iz Budve, koji je novčanik slučajno našao, odmah je pokazao spremnost da ga vrati, svestan koliko gubitak dokumenata i kartica može zakomplikovati život, posebno strancu u drugoj državi.

U tom trenutku činilo se da je reč o još jednoj lepoj priči o poštenju na jadranskoj obali, kakve povremeno vraćaju veru u ljude.

Od zahvalnosti do pretnji

Komplikacije su nastale onog trenutka kada se ispostavilo da pronalazač zbog posla i obaveza ne može istog dana da dođe na dogovorenu lokaciju i vratiti novčanik vlasnici.

Prema navodima "Glasa Dijaspore", u jednom trenutku nemačka državljanka je počela da preti, insistirajući da se novčanik vrati odmah, ne pokazujući razumevanje za činjenicu da pronalazač radi i da bi za hitan dolazak morao da napusti posao i pređe veću udaljenost.

Takav ton komunikacije vidno je iznervirao čoveka iz Budve, koji je, kako piše u objavi, u jednom trenutku čak razmišljao da sav taj teret jednostavno baci u more — i novčanik i dokumenta — kako bi izbegao dodatni stres i neprijatnosti. Administratori “Glasa Dijaspore” su ipak uspeli da ga nagovore da ostane dosledan prvobitnoj nameri i da novčanik vrati vlasnici, uprkos neugodnom iskustvu.

Da bi ispoštovao dogovoreno vreme i smirio situaciju, pronalazač je napustio posao, prešao veliku udaljenost i lično vratio novčanik sa svim novcem, dokumentima i karticama. U regionalnom mentalitetu, ali i elementarnim pravilima pristojnosti, podrazumeva se da se takav čin nagradi barem simbolično, uz pokrivanje realnih troškova koje je osoba imala – gorivo, izgubljeni radni sati, izgubljeno vreme...

Međutim, po povratku novčanika usledilo je iznenađenje: umesto novčane nagrade, makar refundacije za troškove puta i odsustvo s posla, pronalazaču je navodno ponuđena — čokolada.

Nakon objave o slučaju, usledili su brojni komentari korisnika društvenih mreža. Jedni su žestoko pljuvali "Švabicu", dok su drugi komentarisali zašto je uopšte pronalazač očekivao bilo kakvu nagradu.

"Postoji ona stara izreka, ŠTO IZGUBIŠ NE TRAŽI, ŠTO NAĐEŠ NE KAŽI. Al' ovde nije bilo tako, ovde je čovek ljudski i pošteno, vratio sve što je njeno, to jeste tuđe. To što ona nije njega častila ništa, osim te čokolade, to je njena čast, moral i obraz. Druga stvar, šta se drugo moglo očekivati od Švaba? Čast izuzecima naravno, nisu sve Švabe iste, ali oni su nas iz bivših EX YU republika, uvek tretirali, kao robove, sluge, najamnike... I o čemu mi dalje ovde da pričamo. Čoveku koji je vratio njene stvari, njemu svaka čast, Bog će mu to nadoknadit, a njoj neka je na časti", napisao je jedan korisnik.

"Nisam pohlepna i ne bi tuđe i da mi treba, ali ovo je trebao baciti, pa neka traži", napisala je jedna korisnica.

"Pa ne znam šta je očekivao. Što nije odneo sve lepo u policijsku stanicu, pa nek je oni traže", ređali su se dalje komentari, kako prenosi Telegraf.

