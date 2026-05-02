TRAGEDIJA U KOTORSKOM NASELJU: Utopilo se trogodišnje dete
KOTOR - Do teške tragedije došlo je danas u jednom kotorskom naselju, kada se prema još uvek, nezvaničnim informacijama utopilo dete.
- U pitanju je nesrećan slučaj, nastradalo je dete starosti tri godine, nezvanično je potvrdio za RINU stanovnik Kotora.
Okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije za sada nisu poznate javnosti. Nadležne institucije se nisu oglašavale povodom ovog tragičnog događaja.
Policija je na licu mesta obavila uviđaj.
Kurir.rs/RINA
