UŽAS NA SKADARSKOM JEZERU: Čamac se prevrnuo, jedan muškarac POGINUO, drugi uspeo da se izvuče, treći se vodi kao NESTAO
Muškarac star oko 40 godina poginuo je u nesreći na Skadarskom jezeru, nakon što se plovilo prevrnulo u Plavničkom kanalu.
Jedna osoba koja je bila u čamcu zadobila je povrede, dok se za trećom i dalje traga.
Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, do nezgode je došlo juče oko 18.10 časova.
- Došlo je do nezgode - prevrtanja plovila. Prema dosadašnjim informacijama jedno lice je smrtno stradalo - kazali su iz UP.
Kako su pojasnili, reč je o muškarcu starom oko 40 godina.
- Jedno lice zadobilo je povrede i javilo se u Urgentni centar KBC, dok se traga za trećim licem za koje se sumnja da je bilo u istom plovilu. Uviđaj u toku - naveli su iz UP.
Dodali su da je o nezgodi obavešten nadležni tužilac.
- Uzrok smrti je za sada nepoznat - kazali su.
Kurir.rs/Vijesti.me