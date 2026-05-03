Muškarac star oko 40 godina poginuo je u nesreći na Skadarskom jezeru, nakon što se plovilo prevrnulo u Plavničkom kanalu.

Jedna osoba koja je bila u čamcu zadobila je povrede, dok se za trećom i dalje traga.

Prema nezvaničnim informacijama iz Uprave policije, do nezgode je došlo juče oko 18.10 časova.

- Došlo je do nezgode - prevrtanja plovila. Prema dosadašnjim informacijama jedno lice je smrtno stradalo - kazali su iz UP.

Kako su pojasnili, reč je o muškarcu starom oko 40 godina.

- Jedno lice zadobilo je povrede i javilo se u Urgentni centar KBC, dok se traga za trećim licem za koje se sumnja da je bilo u istom plovilu. Uviđaj u toku - naveli su iz UP.

Dodali su da je o nezgodi obavešten nadležni tužilac.

- Uzrok smrti je za sada nepoznat - kazali su.