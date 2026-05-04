VELIKI POŽAR U MARKOVINI: Vatra zahvatila porodičnu kuću, gornji sprat u potpunosti UNIŠTEN! Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno dalje širenje
Požar koji je izbio na porodičnoj kući u naselju Markovina pričinio je veliku materijalnu štetu, a brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je njegovo dalje širenje.
U požaru je u potpunosti izgoreo gornji sprat kuće, dok su pripadnici Službe zaštite i spasavanja Prijestonice, uz pomoć kolega iz Danilovgrada, uspeli da sačuvaju donji deo objekta.
„Gornji sprat je potpuno uništen, ali smo uspeli da odbranimo donji deo kuće i sprečimo širenje požara na okolne objekte“, kazao je za Cetinjski list načelnik Službe zaštite i spasavanja Miloš Ćećanović.
Uzrok požara za sada nije zvanično potvrđen, ali postoje indicije šta je dovelo do izbijanja vatre.
„Pretpostavlja se, prema rečima vlasnika kuće, da je uzrok požara dimilica za pčele“, kazao je za Cetinjski list vođa smene cetinjskih vatrogasaca, Filip Latković.
