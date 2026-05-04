Požar koji je izbio na porodičnoj kući u naselju Markovina pričinio je veliku materijalnu štetu, a brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je njegovo dalje širenje.

U požaru je u potpunosti izgoreo gornji sprat kuće, dok su pripadnici Službe zaštite i spasavanja Prijestonice, uz pomoć kolega iz Danilovgrada, uspeli da sačuvaju donji deo objekta.

„Gornji sprat je potpuno uništen, ali smo uspeli da odbranimo donji deo kuće i sprečimo širenje požara na okolne objekte“, kazao je za Cetinjski list načelnik Službe zaštite i spasavanja Miloš Ćećanović.

Uzrok požara za sada nije zvanično potvrđen, ali postoje indicije šta je dovelo do izbijanja vatre.