Policija je na Žabljaku uhapsila tri vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, nakon čega su im izrečene novčane kazne i zabrana vožnje.
Crna Gora
VOZILI POD DEJSTVOM ALKOHOLA: Uhapšena 3 vozača na Žabljaku, izrečene im novčane kazne u ukupnom iznosu od 1.350 evra
Policija je na Žabljaku uhapsila tri vozača koji su vozilima upravljali pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg, od kojih jedan mladi vozač.
„Sudija za prekršaje im je izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 1.350 evra i zabrane upravljanja putničkim motornim vozilima“, saopštili su iz Uprave policije na mreži Iks.
