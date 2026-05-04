Policija je na Žabljaku uhapsila tri vozača koji su vozilima upravljali pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg, od kojih jedan mladi vozač.

„Sudija za prekršaje im je izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 1.350 evra i zabrane upravljanja putničkim motornim vozilima“, saopštili su iz Uprave policije na mreži Iks.

Kurir.rs/RTCG

