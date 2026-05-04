Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti “Sever” su, postupajući po prijavi da je iz jednog maloprodajnog objekta u Beranama otuđen materijal u vrednosti od skoro 2.000 evra, u izuzetno kratkom roku, operativnim radom i kriminalističkom obradom, rasvetlili krivično delo i podneli krivičnu prijavu protiv dve maloletne osobe.

„Naime, za krivično delo teška krađa odgovaraće maloletnici stari 16 i 17 godina. Oni su, kako se sumnja, upotrebom podesnog sredstva ušli u maloprodajni objekat i iz istog otuđili baštenski set vrednosti 1.730 evra. Otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni pomenutoj firmi“, kaže se u saopštenju Uprave policije.

Neselektivno, pravovremeno preduzimanje mera i radnji u cilju rasvetljavanja svih oblika kriminaliteta, radi podizanja nivoa bezbednosti građana i njihove imovine će i dalje biti u fokusu službenika Uprave policije.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaREKAO DA JOJ JE ĆERKA U VELIKOJ OPASNOSTI, PA JE POKRAO Uhapšen muškarac (63) koji je prevario staricu i uzeo joj ogroman novac
shutterstock_86474341.jpg
HronikaŠEST MESECI ZATVORA ZA KRAĐU VISKIJA Žena pričinila štetu od više hiljada dinara u Novom Sadu, a ovo je odluka suda
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
Crna GoraOBIO PROZOR, UPAO U KLADIONICU I UKRAO VIŠE 6.000 EVRA: Određeno zadržavanje muškarcu zbog sumnje na tešku krađu u Podgorici
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
HronikaIZVRŠIO 13 KRIVIČNIH DELA, SAD SE BRANI ĆUTANJEM: Dolijao osumnjičeni za gomilu krađa u Beogradu
profimedia0306250382.jpg