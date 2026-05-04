Slušaj vest

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti “Sever” su, postupajući po prijavi da je iz jednog maloprodajnog objekta u Beranama otuđen materijal u vrednosti od skoro 2.000 evra, u izuzetno kratkom roku, operativnim radom i kriminalističkom obradom, rasvetlili krivično delo i podneli krivičnu prijavu protiv dve maloletne osobe.

„Naime, za krivično delo teška krađa odgovaraće maloletnici stari 16 i 17 godina. Oni su, kako se sumnja, upotrebom podesnog sredstva ušli u maloprodajni objekat i iz istog otuđili baštenski set vrednosti 1.730 evra. Otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni pomenutoj firmi“, kaže se u saopštenju Uprave policije.

Neselektivno, pravovremeno preduzimanje mera i radnji u cilju rasvetljavanja svih oblika kriminaliteta, radi podizanja nivoa bezbednosti građana i njihove imovine će i dalje biti u fokusu službenika Uprave policije.