Podgorička policija pretresla je objekte pet pripadnika organizovanih kriminalnih grupa - S.J., B.M., S.R., N.D. i L.L.

Kako su saopštili iz Uprave policije, u okviru navedenih pojačanih aktivnosti policijski službenici sproveli su više akcija “Racija”, kontrole učesnika u saobraćaju i mini blokada grada.

Tako je na nivou Regionalnog centra bezbednosti “Centar” izvršeno 15 operativnih akcija “Racija” u ugostiteljskim objektima i pet u objektima za igre na sreću. Tom prilikom kontrolisano je pet operativno interesantnih osoba.

"U jednom ugostiteljskom objektu pronađena su tri manja pakovanja kokaina za koja je utvrđeno da pripadaju licu A.K. (29) i on je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga. Takođe, protiv lica kojem je A.K. omogućio uživanje kokaina, koji se sa njim nalazio u društvu prilikom kontrole - N.G. (30) podneta je prekršajna prijava shodno Zakonu o sprečavanju zloupotrebe droga", navode iz policije.

Ukupno su kontrolisane 372 osobe i 250 vozila.

"Kontrolisano je 38 operativno interesantnih lica, a devet vozača je lišeno slobode shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima. Zbog prekršaja po istom zakonu podneto je 118 prekršajnih prijava i izdato 50 prekršajnih naloga", kazali su iz Uprave policije.

Tokom pomenutih kontrola jedan strani državljanin zatečen je bez prijave boravka. On je uhapšen i predat inspektorima za strance.

Jednoj osobi je izdat prekršajni nalog zbog nenošenja ličnih dokumenata.