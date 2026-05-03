Ceo dan su ronioci tragali za osobom koja je na izlazu iz Plavničkog kanala ispala iz plovila. Potraga se nastavlja sutra. U sinoćnoj nesreći bivši fudbaler Zete i Dečića Mladen Kaluđerović je poginuo, dok treća osoba, kako je saopšteno iz tužilaštva, nije zadobila povrede. Kako se nesreća dogodila, nadležni i dalje utvrđuju.

Uz obalu plavničke reke, od juče tišina. Isprekidana tek povremeno, zvukom motora čamaca i tihim razgovorima.

Pogledi okupljenih uprti u istu tačku – mesto gde je poginula jedna a nestala druga osoba.

Iz Regionalnog ronilačkog centra navode da se teren pretražuje uz maksimalno angažovanje ljudstva i tehničkih resursa, ističu i da će potraga za nestalom osobom biti proširena na šire područje.

Pretragu otežava i to što se kako kažu iz centra još ne može odrediti tačno mesto gde su tri osobe ispale iz plovila.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra kaže da imaju informacije od očevidaca koji su bili na terenu i u odnosu da je to jezero odnosno ulaz, rukavac negde 200 do 300 metara ne mogu tačno odrediti poziciju gde se nesreća dogodila što otežava jasno definisanje zone pretrage.

Problem su kaže Mijajlović i teški uslovi pod vodom.

"Iz razloga što je izuzetno slaba vidljivost zbog mutnoće jezera, otprilike pola metra, ali koristimo sva raspoloživa sredstva, koristimo ronilice podvodne kako bismo pregledali što veći teren i evo još su timovi u vodi", kaže Manojlović.

Nadležni i dalje utvrđuju kako se dogodila nesreća.

Marija Kažić – tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici kaže da je uviđaj sinoć završen uz asistenciju pripadnika policije i službenika Lučke kapetanije.

"Kako bismo precizno utvrdili uzrok nesreće, uviđaju je prisustvovao i veštak pomorske struke koji će izvršiti potrebno veštačenje. Naloženo je i izuzimanje bioloških tragova sa unutrašnjosti plovila, u cilju objektivnog utvrđivanja istine", istakla je ona.

Treća, ženska osoba koja se nalazila na plovilu, kako je saopšteno iz tužilaštva, nije zadobila povrede.