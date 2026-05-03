Srđan Radanović, vatrogasac, od pre par dana i heroj. Bez razmišljanja skočio je u hladnu reku i spasio 11-godišnjeg dečaka. Skroman i povučen, tako je i pričao o svom podvigu.

- Naišao sam u pravi momenat, u pravi čas, na to mesto gde je dete skočilo u vodu i, naravno, spasio sam taj ljudski život. Nisam oklevao u tom momentu da li da uđem ili da ne uđem, znači moralo se ući u vodu i to je to, da se izvadi dete iz vode - priča on.

Da je taj dan mogao biti koban, svestan je i otac spašenog dječaka, Braho Žarić.

- Supruga je primetila da nam dečaka nema i munjevito je krenula da ga traži. Takođe su se uključile i komšije i ta situacija je već bila jako napeta. Dok je stigla da dođe, već je dečak ulazio bukvalno u vodu. U tom momentu i ona ulazi za njim u vodu i da ga uhvati, ali već su oboje u velikoj dubini. Dok u tom momentu stiže i naš Srđan, vatrogasac koji je bio tu, desilo se tako i hvala Bogu što je tako, uspeo je, skočio je i izvukao nam je dete - priča zahvalni otac.

Braho Žarić Foto: Printskrin Rtcg

Opet bi Srđan učinio isto. Kaže: to je ljudska obaveza.

- Svaki normalni građanin Crne Gore treba da uradi kad vidi takvu situaciju - kaže Srđan.

Rijeka Cijevna Foto: Printskrin Rtcg

- Ja stvarno nemam šta drugo osim da mu ponudim svoj život. On je meni kao brat, znači čovek je učinio veliko delo. Ja nemam reči šta da kažem. Videli smo se, bili smo zajedno, razgovarali smo i sve najbolje mogu da kažem. Malo je, nažalost, takvih slučajeva, ali ipak postoje heroji među nama i žele da budu tihi i da ih nema, jednostavno samo da završe svoj posao i da nastave svojim životom. Hvala mu - rekao je otac spasenog dečaka.