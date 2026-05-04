Slušaj vest

U mestu Cokrlije, u Vranješkoj dolini kod Bijelog Polja, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozilo, krećući se neprilagođenom brzinom, udarilo u stado ovaca.

Prema rečima očevidaca, usmrćeno je desetak životinja.

U mestu Cokrlije, u Vranješkoj dolini kod Bijelog Polja, sinoć je došlo do ozbiljne saobraćajne nezgode kada je automobil, prema tvrdnjama očevidaca, velikom brzinom udario u stado ovaca koje se nalazilo na putu.

Prema izjavi očevica Marka Anđelića, vozilo se kretalo znatno iznad dozvoljene brzine, iako je reč o deonici puta neposredno ispred škole, gde je ograničenje 30 km/h. On procenjuje da se automobil kretao i do 130 km/h.

- Svi smo videli stado i zaustavili se, kada je on naleteo. Sreća je da niko od ljudi nije stradao - kazao je Anđelić.

U ovom incidentu usmrćeno je oko deset ovaca, što predstavlja dodatni udarac za domaćina Brajkovića, kojem su, prema rečima meštana, pre nekoliko dana psi već zaklali oko 20 grla.