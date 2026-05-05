U susret prvomajskim praznicima i tokom vikenda, od 30. aprila do 3. maja, na crnogorskim putevima evidentirana je 41 saobraćajna nezgoda, u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, dok je pet lica zadobilo teške telesne povrede, a 22 lica je lakše povređeno, saopšteno je iz Uprave policije.

U istom periodu, službenici saobraćajne policije su, u okviru represivnih aktivnosti, podneli 322 prekršajne prijave, izdali 2.436 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 22 para registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja.

"Uhapšena su 163 vozača, od čega: 74 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg ili odbijanja alkotestiranja, 59 vozača zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci ili odbijanja podvrgavanja testiranju, 30 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Krivičnog zakonika", kazali su iz policije.