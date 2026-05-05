Slušaj vest

U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore kontrolisano je 1.071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno je 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno je iz Uprave policije.

"Službenici saobraćajne i interventnih jedinica policije Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, uz podršku Posebne jedinice policije, na teritoriji južnih opština, u noći između subote i nedelje (2. i 3. maja), sproveli su pojačane aktivnosti usmerene na očuvanje stabilnog bezbednosnog ambijenta, unapređenje bezbednosti drumskog saobraćaja, kao i na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja i drugih oblika nezakonitog ponašanja", navodi se u saopštenju.

Sprovedene aktivnosti rezultirale su hapšenjem 50 osoba.

"Kontrolisano je 1.071 lice i 946 vozila, dok je izvršen pregled 477 lica i 424 vozila. Takođe, kontrolisano je 36 operativno interesantnih lica (OIL), od kojih je sedam sankcionisano, a dva uhapšena zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS)", dodaju u saopštenju.

Prema informacijama, podneto je 76 prekršajnih prijava po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, od čega se, kako se navodi, devet odnosi na pravna lica, dok je izdato 462 prekršajna naloga. Takođe, alkotestirane su 782 osobe, a kod 52 je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.

"Ukupno je uhapšeno 47 osoba zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, od čega 21 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 24 zbog upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, dok su dve osobe uhapšene zbog prekoračenja dozvoljene brzine. Oduzeto je 11 pari registarskih oznaka", poručili su iz Uprave policije.