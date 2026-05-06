VELIKI POŽAR NADOMAK NIKŠIĆA! Vatrogasci se bore sa buktinjom već treći dan, kuće u opasnosti (FOTO)
U selu Brestice nadomak Nikšića već treći dan aktivan je veliki požar.
Vatru, koja ugrožava kuće, gase meštani, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Brestice" uz pomoć ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić.
Predsednik Vatrogasnog društva "Brestice" Slavko Krivokapić Portalu RTNK je kazao da je situacija izuzetno teška i da se vatra širi prema Pustom liscu.
- Niko od državnih organa ne reaguje, obavestili smo u kakvoj smo situaciji. Dok mi danonoćno gasimo požar, pored nas prolaze kamioni sa drvima koja se seku nelegalno, a niko ih ne kontroliše - ogorčen je Krivokapić.
Vatrogasci iz Nikšića, istakao je on, pomogli su im da spasu četiri kuće.
- Požarna sezona još uvek zvanično nije počela, a mi smo već u velikom problemu. Ako se ovako nastavi, sve će izgoreti - rekao je Krivokapić.
Iz Vatrogasno-spasilačke službe Nikšić Portalu RTNK su kazali da očekuju da danas počne gašenje iz vazduha, odnosno da će iz nadležnog Direktorata poslati helikopter.
