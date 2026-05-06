Lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, se juče u parlamentu osvrnuo na najavu da će 21. maja u Podgorici nastupati Riki Martin, pa je izrecitovao i pesmu na taj račun.

- Sa Lovćena vila kliče dobrodošao Martin Riče, i dovedi muža Maksa da nam bude manja taksa. Ova Vlada zaslužuje da je Riki opslužuje - recitovao je Knežević.

"Bez tendera i bez roka, livin la vida loca, peva Riki iz sveg mozga kad već nije mogla Rozga, slavi Vlada 21. maj, samo da i ovo ne bude ej-aj, al neka i, neko šapne peva Riki bez rotkapne…", recitovao je Knežević danas u parlamentu.

Poslanik DNP-a je naveo da ga zanima kome je palo na pamet da bez tendera dođe u Crnu Goru i na šta će da se da tri miliona evra.

- Peva Riki Martin i dovodi muža, još kažu da će sve da bude džabe, a šta će da bude džabe. Pravo je pitanje da li Crna Gora zaslužuje neki mnogo pežorativniji naziv nakon ovoga“ - kazao je Knežević.

On se osvrnuo na situaciju da pojedini delovi Crne Gore traže pravo na samoopredeljenje koje ova Vlada podržava, pa da to traže recimo Plav, Gusinje, Boka ili Pljevlja.

- Tad ne bi imali našeg Milojka Spajića, a onda ni Rikija Martina, ali takva nam je država i nadam se 2027. da će mnogo toga da se promeni - kazao je on.