Pripadnici granične policije sproveli su opsežnu operativnu akciju širom Crne Gore, tokom koje je zaplenjena marihuana, kokain, ekstazi, kao i više komada oružja i municije, dok je jedna osoba uhapšena zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet droga.

Prema informacijama, tokom akcije izvršeni su pretresi u više gradova širom države, uhapšena je jedna osoba i zaplenjeno osam komada oružja (četiri puške i četiri pištolja), 186 komada municije, marihuana, kokain i ekstazi.

"Granična policija je u Tuzima izvršila pretres kuće koju koristi A.N., kojom prilikom je pronađeno i oduzeto blizu dva kilograma marihuane. A.N. je, nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", piše u saopštenju.

Kontrolom kuće u Ulcinju, koju koriste državljani SAD-a i Albanije, policija je, kako se navodi, pronašla municiju i vazdušnu pušku, nakon čega su od osumnjičenih uzeta obaveštenja i oduzeta putna isprava jednom od njih.

"Pretresom kuće u Ulcinju, u vlasništvu lica Đ.Z., državljanina Sjedinjenih Američkih Država, a koju koriste K.Z., takođe državljanin SAD-a, i J.S., državljanin Republike Albanije, pronađeno je 57 komada pištoljske municije kalibra 7,65 mm i jedna vazdušna puška marke 'Gamo'. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju prikupljena su obaveštenja od ovih osoba, te je naloženo oduzimanje putne isprave od K.Z., nakon čega će tužilac preduzeti dalje mere i radnje", ocenili su u saopštenju.

Pripadnici policije su u Bijelom Polju izvršili pretres kod Š.H., kojom prilikom su, kako se navodi, oduzete dve puške, četiri pištolja i 129 komada municije, za koje imenovani, kako ističu, nije posedovao važeću dokumentaciju. Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je sprovođenje potrebnih veštačenja, nakon čega će se izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog dela.

"Takođe, službenici granične policije izvršili su pretres kuće koju koristi A.R. u Plavu i tom prilikom oduzeli pištolj marke 'Vagner' bez važeće dokumentacije, određenu količinu tableta MDMA (tzv. ekstazi), kao i manju količinu kokaina. O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se naknadno izjasniti u pogledu pravne kvalifikacije dela", dodaje se u saopštenju.