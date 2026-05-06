Slušaj vest

Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na izlazu iz Podgorice, na magistralnom putu prema Cetinju, iznad Farmaka, pri čemu ima povređenih, a na terenu interveniše hitna pomoć.

Prema informacijama sa lica mesta, u udesu su učestvovala dva motora i jedan automobil, a na motorima je izbio požar, dok je vozilo pretrpelo veću materijalnu štetu.

Zbog nezgode su formirane velike kolone u oba pravca, a saobraćaj je otežan i na alternativnom pravcu preko Donjih Kokota i Farmaka, kojim su vozači pokušali da zaobiđu mesto nesreće.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima udesa.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronika"KAZALJKA OSTALA NA 60 KM/H, BILI SU VEZANI" Jezivi detalji tragedije kod Novog Pazara: Četiri života ugašena u sekundi
Nesreca kod Novog Pazara.jpg
HronikaOGLASILA SE BOLNICA U NOVOM PAZARU: Otkrili u kakvom su stanju povređeni - nove informacije o nesreći koja je odnela 4 života
saobraćajna nesreća Novi Pazar.jpg
Hronika"TAJ AUTOMOBIL JE PREJAK..." Otkriveni novi detalji stravične nesreće kod Novog Pazara: Kristijan (19) preticao kolonu sa PROBNOM VOZAČKOM, pa usmrtio 4 osobe
Nov Pazar.jpg
Hronika"NA DAN KADA JE MOJ BRAT POGINUO, ONI SLAVE KAO DA SE NIŠTA NIJE DESILO" Od misterizone smrti prošlo godinu dana - udarili Miroslava autom, tvrdili da je srna!
Miroslav Stevanović Vladimirci