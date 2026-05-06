Večeras se dogodila saobraćajna nezgoda na putu prema Cetinju. Učestvovala su dva motora i automobil, a hitna pomoć je na terenu.
Crna Gora
DVA MOTORA SE ZAPALILA, AUTOMOBIL UNIŠTEN! Teška nesreća kod Podgorice, jezivi prizori na putu (VIDEO)
Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na izlazu iz Podgorice, na magistralnom putu prema Cetinju, iznad Farmaka, pri čemu ima povređenih, a na terenu interveniše hitna pomoć.
Prema informacijama sa lica mesta, u udesu su učestvovala dva motora i jedan automobil, a na motorima je izbio požar, dok je vozilo pretrpelo veću materijalnu štetu.
Zbog nezgode su formirane velike kolone u oba pravca, a saobraćaj je otežan i na alternativnom pravcu preko Donjih Kokota i Farmaka, kojim su vozači pokušali da zaobiđu mesto nesreće.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima udesa.
Kurir.rs/RTCG
