Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi uhapsili su S.K. (25) iz Nikšića i N.L. (27) iz Bara, te Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom podneli krivične prijave protiv S.K. zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda na štetu J.Ć. (38) iz Bara, kao i protiv N.L. i J.Ć. zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na štetu S.K.

„Kako se sumnja, predmetni događaj se odigrao ispred jednog ugostiteljskog objekta u naselju Igalo, a prethodili su mu verbalna rasprava i potom fizički sukob. Sumnja se da su J.Ć. i N.L. došli do apartmana u kojem je boravio S.K., kojom prilikom je J.Ć. licu S.K. uputio reči uvredljive sadržine, nakon čega su mu J.Ć. i N.L. zadali više udaraca šakama u predelu glave“, navodi se u saopštenju.

Tom prilikom je, kako se sumnja, S.K. nožem zadao dve ubodne rane u predelu nogu licu J.Ć., nakon čega su J.Ć. i N.L. nastavili da zadaju udarce S.K. dok se nalazio na tlu. Dalji sukob sprečili su zaposleni ugostiteljskog objekta ispred kojeg se događaj odvijao.

J.Ć. je, zbog povreda zadobijenih upotrebom noža, hospitalizovan u bolnici Meljine radi daljeg medicinskog tretmana.