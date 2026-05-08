ŽENA UHAPŠENA ZBOG NELEGALNOG POSEDOVANJA ORUŽJA: Policija našla "češku zbrojovku" prilikom pretresa stana u Podgorici
Podgorička policija uhapsila je Lj.P. nakon što je pretresom stana koji koristi pronađen pištolj marke „Češka zbrojovka“ sa municijom, bez važeće dokumentacije, saopšteno je iz Uprave policije.
„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, preduzimajući preventivne mere i radnje usmerene na suzbijanje nasilja, kao i nezakonitog posedovanja vatrenog oružja i municije, izvršili, shodno naredbi suda, pretres stambenih prostorija koje koristi Lj.P. iz Podgorice, kojom prilikom je pronađeno vatreno oružje bez važeće dokumentacije“, pojasnili su u saopštenju.
Prema saopštenju, policijski službenici su pretresom stana koji koristi Lj.P. pronašli pištolj marke „Češka zbrojovka“, kalibra 7,65 mm, sa municijom u okviru.
Nakon prikupljenih obaveštenja, Lj.P. je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšena zbog sumnje da je, kako se navodi, izvršila krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
