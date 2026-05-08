Slušaj vest

Podgorička policija uhapsila je Lj.P. nakon što je pretresom stana koji koristi pronađen pištolj marke „Češka zbrojovka“ sa municijom, bez važeće dokumentacije, saopšteno je iz Uprave policije.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, preduzimajući preventivne mere i radnje usmerene na suzbijanje nasilja, kao i nezakonitog posedovanja vatrenog oružja i municije, izvršili, shodno naredbi suda, pretres stambenih prostorija koje koristi Lj.P. iz Podgorice, kojom prilikom je pronađeno vatreno oružje bez važeće dokumentacije“, pojasnili su u saopštenju.

Prema saopštenju, policijski službenici su pretresom stana koji koristi Lj.P. pronašli pištolj marke „Češka zbrojovka“, kalibra 7,65 mm, sa municijom u okviru.