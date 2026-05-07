Frizer iz Rožaja Miki Agić iznenada je preminuo, a tužna vest potresla je građane širom Crne Gore, regiona i dijaspore. Odlazak čoveka kojeg su svi opisivali kao umetnika, humanistu i boema ostavio je veliku prazninu među prijateljima, klijentima i svima koji su ga poznavali.

Rođen u Rožajama, Miki Agić je još u mladosti krenuo putem koji ga je odveo do jednog od najprestižnijih svetskih centara mode i lepote – Pariz. U intervjuima je govorio da nije bilo lako napustiti rodni kraj i započeti život u potpuno nepoznatoj sredini, bez znanja jezika, bez prijatelja i sigurnosti. Međutim, upravo kroz tu borbu izgradio je ime koje je kasnije postalo prepoznatljivo među ljubiteljima estetike, mode i vrhunskog frizerskog zanata.

U Parizu je proveo gotovo dve decenije, otvorio svoj salon i stekao reputaciju frizera posebnog senzibiliteta i stila. Njegov salon bio je mnogo više od mesta za ulepšavanje – bio je prostor umetnosti, pozitivne energije i susreta ljudi iz različitih krajeva sveta. Klijenti su ga cenili ne samo zbog profesionalnosti, već i zbog njegove neposrednosti, iskrenosti i harizme.

Iako je živeo i radio u jednom od najvećih i najlepših evropskih gradova, Miki nikada nije zaboravio svoje korene. Često je s ponosom govorio o svom zavičaju, ljudima iz Crne Gore, ističući da čovek može otići daleko, ali da nikada ne sme izgubiti vezu sa mestom odakle je potekao. Osim po frizerskom talentu, bio je poznat i kao veliki zaljubljenik u motore, planine i prirodu. Njegove fotografije sa putovanja, vožnji i planinarskih avantura često su privlačile pažnju na društvenim mrežama, gde je zračio slobodnim duhom i životnom energijom. Prijatelji ga opisuju kao čoveka koji je znao da uživa u životu, ali i da tu radost prenese na druge.

Posebno mesto u njegovom životu zauzimala je humanost. Mnogi svedoče da je bio spreman pomoći bez mnogo reči i bez želje za publicitetom. Upravo zbog toga vest o njegovoj smrti izazvala je brojne emotivne oproštaje i poruke tuge širom regiona.

Poslednjih godina živeo je u Podgorici, gde je nastavio uspešnu karijeru i otvorio studio koji je brzo postao prepoznatljivo mesto okupljanja ljudi iz sveta mode, umetnosti i javnog života. Njegov osmeh, energija i specifičan stil ostali su zaštitni znak mesta u kojem je radio i stvarao.