Službenici Uprave policije Crne Gore – Odeljenja bezbednosti Cetinje uhapsili su danas K.P. (32) iz Cetinja, nastanjenog u Budvi, zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje na štetu zaposlenog u jednom ugostiteljskom objektu.

Kako je saopšteno iz policije, dežurna služba cetinjskog Odeljenja bezbednosti obaveštena je sinoć oko 22 časa da je u ugostiteljskom objektu u Njegoševoj ulici zaposleni zadobio udarac staklenom čašom u predelu glave od strane nepoznate osobe.

Prema sumnjama policije, incidentu je prethodila kraća verbalna rasprava između osumnjičenog i zaposlenog, nakon čega je K.P. fizički nasrnuo na oštećenog i naneo mu telesne povrede, a potom se udaljio sa mesta događaja.

- Postupajući po prijavi, cetinjska policija je ubrzo operativnim radom na terenu identifikovala osumnjičeno lice kao K.P. (32) iz Cetinja, nastanjenog u Budvi, koji je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe - navodi se u saopštenju.

Posle prikupljenih obaveštenja, sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, po čijem je nalogu K.P. lišen slobode.

Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.