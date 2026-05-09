Policija u Herceg Novom podnela je prijavu protiv direktora Vektra Boke Milana Popovića, pod sumnjom da je počinio krivično delo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

„M.P. se sumnjiči da je, u svojstvu izvršnog direktora privrednog društva ‘Vektra Boka’ AD Herceg Novi, nakon pravosnažnosti rešenja o izvršenju javnog izvršitelja kojim je bilo zabranjeno raspolaganje imovinom izvršnog dužnika ‘Vektra Boka’ AD, upisanom u List nepokretnosti 502 KO Topla (kompleks hotela ‘Igalo’), prekoračio granice svojih ovlašćenja i postupio suprotno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju“, naveli su iz policije.

Kako su dodali, imovina je prodata na licitaciji u februaru prošle godine kompaniji „H.G.“, nakon čega je donesen zaključak o predaji nepokretnosti kupcu, čime je „Vektra Boka“ AD izgubila pravo raspolaganja nepokretnostima i bila dužna da ih preda novom vlasniku.

„Međutim, kako se sumnja, M.P. je nakon toga zaključio Aneks ugovora o zakupu sa drugim privrednim društvom ‘J.P.’ kojim je produžen zakup katastarske parcele 723, upisane u List nepokretnosti 502 KO Topla, koja se koristi kao parking prostor, na period od tri godine, odnosno od 31.10.2025. do 31.10.2028. godine, uz godišnju zakupninu od 25.000 evra“, dodaju oni.