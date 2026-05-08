U okviru pojačane aktivnosti Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“, usmerene na operativno interesantna lica i organizovane kriminalne grupe, dve osobe su uhapšene zbog zloupotrebe narkotika, a oduzete su ručna bomba, puška i opojne droge.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ u protekla 24 časa sproveli pojačane aktivnosti na teritoriji regije, usmerene na kontrolu operativno interesantnih lica (OIL), članova organizovanih kriminalnih grupa (OKG) i sa njima povezanih lica, sa posebnim akcentom na suzbijanje ulične prodaje narkotika i nedozvoljenog posedovanja oružja.

„Tom prilikom su lišena slobode dva lica, a pronađeni su ručna bomba, vatreno oružje – puška i opojne droge kokain i marihuana“, kazali su iz policije.

Pljevaljska policija u četvrtak je izvršila pretres kuće i drugih prostorija koje koristi M.G. iz Pljevalja.

„Pretresom je pronađena eksplozivna naprava – ručna bomba M75. Pronađena eksplozivna naprava je oduzeta i po nalogu nadležnog tužioca biće upućena na veštačenje, nakon čega će se tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji krivičnog dela“, saopšteno je iz policije.

Iz policije je saopšteno da je u zajedničkoj akciji službenika Odeljenja bezbednosti Pljevlja i Odeljenja bezbednosti Žabljak u četvrtak kontrolisano vozilo kojim je upravljao M.V. iz Žabljaka.

„Prilikom pregleda pronađeno je nekoliko pakovanja kokaina za koji se sumnja da je namenjen uličnoj prodaji. Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, M.V. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kazali su iz policije.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, u cilju pronalaska oružja u ilegalnom posedu i narkotika, juče izvršili pretrese na sedam lokacija koje koriste lica iz kategorije OIL i OKG, kao i njima bliska lica.

Pretresom objekta koji koristi lice blisko operativno interesantnim licima S.Đ. pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje – puška sa pripadajućom municijom, za koje imenovani nije posedovao odgovarajuću dokumentaciju. Spisi predmeta biće dostavljeni nadležnom tužiocu na ocenu i mišljenje.