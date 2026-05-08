UHAPŠENO DVOJE U AKCIJI POLICIJE NA ZAPADU CRNE GORE: Zaplenjeni droga, bomba i puška
U okviru pojačane aktivnosti Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“, usmerene na operativno interesantna lica i organizovane kriminalne grupe, dve osobe su uhapšene zbog zloupotrebe narkotika, a oduzete su ručna bomba, puška i opojne droge.
Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ u protekla 24 časa sproveli pojačane aktivnosti na teritoriji regije, usmerene na kontrolu operativno interesantnih lica (OIL), članova organizovanih kriminalnih grupa (OKG) i sa njima povezanih lica, sa posebnim akcentom na suzbijanje ulične prodaje narkotika i nedozvoljenog posedovanja oružja.
„Tom prilikom su lišena slobode dva lica, a pronađeni su ručna bomba, vatreno oružje – puška i opojne droge kokain i marihuana“, kazali su iz policije.
Pljevaljska policija u četvrtak je izvršila pretres kuće i drugih prostorija koje koristi M.G. iz Pljevalja.
„Pretresom je pronađena eksplozivna naprava – ručna bomba M75. Pronađena eksplozivna naprava je oduzeta i po nalogu nadležnog tužioca biće upućena na veštačenje, nakon čega će se tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji krivičnog dela“, saopšteno je iz policije.
Iz policije je saopšteno da je u zajedničkoj akciji službenika Odeljenja bezbednosti Pljevlja i Odeljenja bezbednosti Žabljak u četvrtak kontrolisano vozilo kojim je upravljao M.V. iz Žabljaka.
„Prilikom pregleda pronađeno je nekoliko pakovanja kokaina za koji se sumnja da je namenjen uličnoj prodaji. Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, M.V. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kazali su iz policije.
Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, u cilju pronalaska oružja u ilegalnom posedu i narkotika, juče izvršili pretrese na sedam lokacija koje koriste lica iz kategorije OIL i OKG, kao i njima bliska lica.
Pretresom objekta koji koristi lice blisko operativno interesantnim licima S.Đ. pronađeno je i privremeno oduzeto vatreno oružje – puška sa pripadajućom municijom, za koje imenovani nije posedovao odgovarajuću dokumentaciju. Spisi predmeta biće dostavljeni nadležnom tužiocu na ocenu i mišljenje.
„Pretresom lica L.R., koje je takođe blisko licima iz kategorije OIL, pronađena je manja količina opojne droge marihuane. Protiv imenovanog je podneta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, nakon čega je lišen slobode i priveden nadležnom Sudu za prekršaje“, kazali su iz policije.
