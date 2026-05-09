Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović doveden je jutros u Specijalno državno tužilaštvo (SDT) na saslušanje.

Uhapšen je juče ujutru u Podgorici po nalogu (SDT).

Na teret mu se, saznaje Adria, stavlja zloupotreba službenog položaja.

Protiv Čađenovića se pred Višim sudom u Podgorici odranije vodi postupak zbog optužbe SDT-a da je deo navodne kriminalne grupe bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića.

Hapšenje Saše Čađenovića po nalogu SDT u Podgorici Foto: YouTube/ Vijesti Online

Ta kriminalna organizacija, tvrdi specijalni tužilac Miloš Šoškić, sarađivala je i od krivičnog gonjenja štitila kriminalni kavački klan odbeglog Radoja Zvicera.

Optužnicom je obuhvaćen i Čađenovićev nekadašnji šef, sada penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

