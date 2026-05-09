Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović doveden je jutros u Specijalno državno tužilaštvo (SDT) na saslušanje.
Crna Gora
SAŠA ČAĐENOVIĆ DOVEDEN NA SASLUŠANJE: Evo šta se suspendovanom specijalnom tužiocu stavlja na teret
Uhapšen je juče ujutru u Podgorici po nalogu (SDT).
Na teret mu se, saznaje Adria, stavlja zloupotreba službenog položaja.
Protiv Čađenovića se pred Višim sudom u Podgorici odranije vodi postupak zbog optužbe SDT-a da je deo navodne kriminalne grupe bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića.
Hapšenje Saše Čađenovića po nalogu SDT u Podgorici Foto: YouTube/ Vijesti Online
Ta kriminalna organizacija, tvrdi specijalni tužilac Miloš Šoškić, sarađivala je i od krivičnog gonjenja štitila kriminalni kavački klan odbeglog Radoja Zvicera.
Optužnicom je obuhvaćen i Čađenovićev nekadašnji šef, sada penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.
