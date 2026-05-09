Nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću danas je određeno zadržavanje do 72 sata.

Čađenovića su juče uhapsili pripadnici Specijalnog policijskog odeljenja po nalogu SDT-a, koje se još nije zvanično oglasilo povodom ovog slučaja.

Kako je juče za CdM rekao advokat Čađenovića Lazar Aković, razlog hapšenja njegovog klijenta još nije poznat.

- Moj klijent još nije saslušavan u SPO. Razlog hapšenja nam nije poznat - naveo je Aković.

Čađenović je navodno uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Protiv njega se već vodi postupak pred Višim sudom u Podgorici. SDT ga tereti da je bio član kriminalne organizacije koju je, prema navodima optužnice, formirao bivši policijski funkcioner Zoran Lazović. Pored njih, optužen je i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji se nalazi u UIKS-u.

Viši sud u Podgorici ukinuo je krajem oktobra prošle godine Čađenoviću kućni pritvor.

Čađenović je nedavno kažnjen smanjenjem plate za 40 odsto u periodu od šest meseci, kao i zabranom napredovanja u službi na dve godine, jer je godinama držao u fioci dva predmeta, sve dok nisu zastareli. Takvu odluku donelo je Disciplinsko veće Tužilačkog saveta.