Slušaj vest

Kako kažu, ambasada se uselila u zgradu pre osam meseci i počela da ističe zastavu Crne Gore "pre nego što je zatražila, a potom i dobila građevinsku dozvolu za promenu namene prostora od opštine". Lokalni stanovnici planiraju da ospore tu odluku za koju kažu da "nema nikakvog smisla".

- Ambasada je ispratila sve neophodne procedure i ostajemo potpuno otvoreni za konstruktivan dijalog sa susedima kako bismo rešili sve nedoumice i osigurali pozitivan odnos sa lokalnom zajednicom - rekli su u ambasadi Crne Gore u Londonu za BBC.

Dejvid Simpson, koji živi pored Ambasade Crne Gore, poručio je da nijedna osoba u naselju nije podržala izdavanje građevinske dozvole za promenu namene prostora u kome se nalazi ambasada Crne Gore.

- A svaki lokalni odbornik Vestminstera i svaka organizacija se tome protive - naveo je Simpson.

Međutim, opština je odobrila zahtev vlasnika zgrade da se objekat koristi kao ambasada, uz obrazloženje: "postoje značajne, šire društvene koristi koje proističu iz predložene namene (korišćenja zgrade kao ambasade), kao što je podrška pozitivnim diplomatskim odnosima".

Takođe je istaknuto da je Crna Gora mala zemlja, pa će ambasada verovatno imati mali broj posetilaca, a neće joj biti dozvoljeno ni da organizuje događaje sa više od 15 ljudi.

Opštinski zvaničnici su naveli da je ambasada već nekoliko meseci tražila novi dom. Ukazali su i na to da bi diplomatski imunitet mogao otežati prinudno sprovođenje urbanističkih propisa, piše BBC.

Simpson je na to rekao:

- Žalićemo se na odluku. Nema smisla dozvoliti vlasniku kuće u ulici Kembridž 40 (Cambridge Street) da svoju kuću izda (zauvek, ako to želi) stranoj državi i tako liši naše zaštićeno područje jedne porodične kuće, čime se krše sve urbanističke smernice Vestminstera.

Dodao je da je lažni razlog koji je naveden "javna korist od poboljšanih diplomatskih odnosa, dok u centralnom Londonu postoji mnoštvo drugih mesta pogodnih za ambasadu koja ispunjavaju sve urbanističke uslove.”

Portparol ambasade objasnio je da aktivnosti ambasade "ne generišu značajan saobraćaj" i rekao da će se svi veći diplomatski događaji održavati na spoljnim lokacijama.

- Naša operativna postavka je dizajnirana tako da osigura minimalno ometanje, što je u skladu sa našim iskustvom u prethodnim prostorijama - dodali su.

Ovo nije jedina ambasada u Londonu koja se nalazi u stambenoj ulici.