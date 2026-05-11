Povodom obeležavanja praznika "Dani Svetog Vasilija Ostroškog ", tokom naredna dva dana očekuje se veliki broj vernika u Manastiru Ostrog , zbog čega će na pojedinim deonicama biti uveden poseban režim saobraćaja .

Kako je saopšteno iz policije, na lokalnom putu Manastir Ostrog – Manastir Ždrebaonik biće uveden jednosmerni režim kretanja za sva vozila. Privremena izmena važiće od ponedeljka, 11. maja u 9 časova, do utorka, 12. maja do 19 časova.

Iz policije navode da će službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad regulisati i usmeravati saobraćaj kako bi se obezbedila bezbednost svih učesnika i nesmetano odvijanje saobraćaja. Građanima je upućen apel da poštuju privremenu signalizaciju i instrukcije policije, kao i da putovanja planiraju u skladu sa izmenjenim režimom saobraćaja.