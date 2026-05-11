Iz Uprave policije saopšteno je da je iz Republike Slovenije u Crnu Goru izručen I. Lj. (33), koji se potražuje zbog sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe učestvovao u krijumčarenju cigareta i stvaranju kriminalne organizacije, te da će protiv njega postupak biti nastavljen pred Višim sudom u Podgorici.

Službenici NCB Interpola Podgorica — FAST tima, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, realizovali su ekstradiciju I. Lj. (33), državljanina Crne Gore, iz Republike Slovenije u Crnu Goru.

„I. Lj., koji je u operativnim evidencijama registrovan kao član jedne organizovane kriminalne grupe, uhapšen je 11. aprila u Sloveniji po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, a potraživao se radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu“, navedeno je u saopštenju.

On se sumnjiči da je, kao član organizovane kriminalne grupe, učestvovao u kriminalnim aktivnostima koje su se odnosile na krijumčarenje cigareta, robe čiji je promet ograničen, preko carinske linije uz izbegavanje mera carinskog nadzora.