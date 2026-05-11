EKSTRADICIJA MUŠKARCA (33) IZ SLOVENIJE U CRNU GORU: Sumnjiči se za krijumčarenje i stvaranje kriminalne organizacije
Iz Uprave policije saopšteno je da je iz Republike Slovenije u Crnu Goru izručen I. Lj. (33), koji se potražuje zbog sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe učestvovao u krijumčarenju cigareta i stvaranju kriminalne organizacije, te da će protiv njega postupak biti nastavljen pred Višim sudom u Podgorici.
Službenici NCB Interpola Podgorica — FAST tima, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, realizovali su ekstradiciju I. Lj. (33), državljanina Crne Gore, iz Republike Slovenije u Crnu Goru.
„I. Lj., koji je u operativnim evidencijama registrovan kao član jedne organizovane kriminalne grupe, uhapšen je 11. aprila u Sloveniji po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, a potraživao se radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje u saizvršilaštvu“, navedeno je u saopštenju.
On se sumnjiči da je, kao član organizovane kriminalne grupe, učestvovao u kriminalnim aktivnostima koje su se odnosile na krijumčarenje cigareta, robe čiji je promet ograničen, preko carinske linije uz izbegavanje mera carinskog nadzora.
Kako se navodi, nakon toga je, prema sumnjama, učestvovao u daljoj distribuciji, prodaji, prikrivanju i krijumčarenju cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar ka državama regiona i Evropske unije.
Kurir.rs/RTCG