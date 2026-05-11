Tokom aprila 2026. godine u Crnoj Gori je, u okviru kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, nastavljena praksa dobrovoljnog predavanja oružja, municije i eksplozivnih sredstava, a građani su policiji predali ukupno 62 komada vatrenog oružja, 1.120 komada municije i 46 komada eksplozivnih sredstava, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije navode da ovi podaci ukazuju na kontinuitet u sprovođenju kampanje i odgovoran odnos građana prema bezbednosti zajednice.

Prema podacima po regionima, najviše oružja predato je u južnoj i centralnoj Crnoj Gori. U okviru Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, u gradovima Herceg Novi, Budva, Bar, Kotor i Ulcinj, vraćeno je 25 komada oružja, dok je na severu, na teritoriji Regionalnog centra bezbednosti „Sever“, u Andrijevici, Beranama, Bijelom Polju, Kolašinu i Mojkovcu, predato devet komada.

U Podgorici, Danilovgradu, Tuzima i Cetinju, u okviru Regionalnog centra bezbednosti „Centar“, građani su predali 17 komada oružja, dok je u Nikšiću i Pljevljima, koji pripadaju Regionalnom centru bezbednosti „Zapad“, dobrovoljno predato 11 komada.

Iz Uprave policije preciziraju da je među predatim oružjem najviše pištolja — 34 komada, zatim 25 pušaka i tri revolvera.