Službenici Sektora granične policije pronašli su tokom obilaska rejona Skadarskog jezera sedam PVC kesa sa oko 136 kilograma sušenog duvana u listovima , dok je po nalogu tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Baru materijal izuzet i preduzete dalje mere radi utvrđivanja porekla i okolnosti slučaja.

„O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji je naložio da se pronađeni duvan izuzme i dislocira, te da se nastavi sa preduzimanjem policijskih mera i radnji u cilju otkrivanja porekla oduzete biljne materije i rasvetljavanja celokupnog događaja, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela“, navedeno je u saopštenju.