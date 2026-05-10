Slušaj vest

Službenici Sektora granične policije pronašli su tokom obilaska rejona Skadarskog jezera sedam PVC kesa sa oko 136 kilograma sušenog duvana u listovima, dok je po nalogu tužioca iz Osnovnog državnog tužilaštva u Baru materijal izuzet i preduzete dalje mere radi utvrđivanja porekla i okolnosti slučaja.

„O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji je naložio da se pronađeni duvan izuzme i dislocira, te da se nastavi sa preduzimanjem policijskih mera i radnji u cilju otkrivanja porekla oduzete biljne materije i rasvetljavanja celokupnog događaja, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji dela“, navedeno je u saopštenju.

Iz Sektora granične policije poručuju da će nastaviti da deluju pojačano i preventivno u cilju suzbijanja prekograničnog kriminala i otkrivanja svih oblika nezakonitih aktivnosti u graničnom području.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaOŠTETIO BUDŽET SRBIJE ZA 4,8 MILIONA DINARA: Kod Piroćanca (63) pronađeno 440 kilograma rezanog duvana
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaOŠTETIO DRŽAVNI BUDŽET ZA MILION I PO: Policija pronašla 140 kilograma duvana u Boru! (foto)
Duvan i cigarete bez akciznih markica
HronikaUHAPŠENA ŽENA (53) ZBOG ŠVERCA: Zaječarka oštetila državu za više od milion dinara
Šverc duvana
Planeta"POLICIJSKA PLJUCA" JE NAJODVRATNIJI DUVAN KOJI ZATVORENICI PUŠE: "Pomešan je sa pljuvačkom čuvara, uzimamo ga sa podova!" Evo zašto to rade
zatvor.jpg