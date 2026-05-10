IZBILA TUČA U DOBROTI, VIŠE LJUDI POVREĐENO: Policija identifikovala učesnike i traga za jednom osobom
Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, preduzimaju mere na rasvetljavanju događaja u kojem je, tokom noći u naselju Dobrota, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom, pri čemu je više osoba zadobilo telesne povrede, saopštila je Uprava policije.
„Postupajući po prijavi građana da je u noći između 9. i 10. maja, oko 2 časa, u blizini Instituta za biologiju mora u Dobroti došlo do tuče između više lica, policijski službenici su do sada preduzetim merama i radnjama identifikovali više lica iz Tivta i Kotora za koja se sumnja da su učestvovala u sukobu, među kojima i operativno interesantna lica. Sumnja se da je događaju prethodio verbalni konflikt, nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba. U ovom događaju su za sada kod dva lica konstatovane teške telesne povrede. Policijski službenici su identifikovali sve učesnike događaja, dok se za još jednim licem intenzivno traga“, navodi se u policijskom saopštenju.
Kako se dodaje, kotorska policija izuzela je određene predmete i tragove sa lica mesta, kao i snimke sa video-nadzora, prikupila obaveštenja od većeg broja lica, te nastavlja sa preduzimanjem daljih službenih mera i radnji u cilju potpunog rasvetljavanja događaja i procesuiranja odgovornih lica.
„O događaju su obavešteni državni tužioci u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon preduzimanja svih mera i radnji uslediće pravna kvalifikacija dela, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena“, dodaje se.
Kurir.rs/RTCG