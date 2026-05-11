Slušaj vest

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odeljenje je, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB), u Rožajama, uhapsilo H.M., državljanina Crne Gore i Holandije, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih dela: neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, na međunarodnom nivou, saopšteno je iz SDT-a.

SDT će, nakon završetka svih planiranih dokaznih radnji i saslušanja lica lišenog slobode kao osumnjičenog, obavestiti javnost o njihovim rezultatima i o pokrenutom postupku.

(Kurir.rs/Vijesti/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteCrna GoraTOKOM APRILA PREDATO 62 KOMADA ORUŽJA I VIŠE OD 1.100 KOMADA MUNICIJE: Kampanja "Poštuj život, vrati oružje" u Crnoj Gori
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraEKSTRADICIJA MUŠKARCA (33) IZ SLOVENIJE U CRNU GORU: Sumnjiči se za krijumčarenje i stvaranje kriminalne organizacije
profimedia-0363980479.jpg
Crna GoraNA SKADARSKOM JEZERU NAĐENO 136 KILA DUVANA: Slučaj preuzeo tužilac, crnogorska policija istražuje poreklo robe
Crna gora policija
Crna GoraIZBILA TUČA U DOBROTI, VIŠE LJUDI POVREĐENO: Policija identifikovala učesnike i traga za jednom osobom
Policija Crna Gora